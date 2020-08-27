Tecavüzle suçlanan Musa Orhan tahliye edildi! İpek Er'in babası isyan etti: Diyecek bir şey bulamıyorum

Batman'da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, Musa Orhan'dan kendisini evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İpek Er'i Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İfadesinde, "İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum" diye ifade veren genç kız, bu olayın ardından 16 Temmuz'da intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan İpek, 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Geride bıraktığı mektubunda, sosyal medyadan tanıştıkları Musa Orhan'la yaşadıklarını gün gün anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu İpek'in ölümünün ardından hazırlandı. Rapora göre İpek tecavüze uğramıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İpek'in intihara teşebbüs etmesinden bir gün sonra gözaltına alınan Musa Orhan'a tutuklama istendi ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Musa Orhan'ı açığa aldı. İpek'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla Musa Orhan hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Teslim olan Musa Orhan19 Ağustos'ta tutuklandı.

'KAÇMA ŞÜPHESİ YOK'

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş tutuklama kararına itiraz etti. Akkuş itiraz dilekçesinde, müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığı ve sabit ikametgâh sahibi olduğunu öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi. Siirt Barosu yaptığı açıklamada, "Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.

MAHKEME REDDETTİ

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise, savcılığın intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına

itirazını reddetti.

BABA: DİYECEK ŞEY BULAMIYORUM

İpek Er'in babası Fuat Er, tahliye kararıyla ilgili şunları söyledi: "Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu kadar delil ortadayken, tecavüz olayı ortadayken, intihar etmeden önce mektup ortadayken, her şey yerinde dururken bu katil serbest bırakıldı. Millet tepki verince tutuklanıyor, millet sakinleşince serbest bırakılıyor. Sanki basit bir şeymiş gibi... Bir namus meselesi var. Bir intihar meselesi var. Bir acıyı arkasında bırakan bir mektup var. Benim soru işaretim budur. Niye bu katil, bu cani ikide bir bırakılıyor? Ben bundan bir şey anlamadım. Benim de kafam karıştı. İnsan bir kere ölür. Bu kızın ailesi her gün ölüyor. Bugün serbest bırakıldıktan sonra aile yine perişan durumda. Yine ağlamaktan başka bir çaresi kalmadı."

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Musa Orhan'ın serbest bırakılması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girdiği iddiaları ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek Bakanlığımızın gerekse Sayın Bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir. Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TV kanalının yanı sıra, gayriahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

İHRAÇ İŞLEMİ BAŞLADI

Musa Orhan isimli şahıs Siirt Valiliği tarafından 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamında hemen görevinden uzaklaştırılmıştır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde soruşturma başlatılmış, bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmiştir. Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir."

ANNENİN ACISI

İpek Er'in annesi Hakime Kılınç kızının ölümünün ardından "İçim yanıyor, dayanamıyorum" diye ağlamıştı. Tahliye kararına sosyal medyadan da tepki yağdı.



İNTİHAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İpek Er'in intiharına ilişkin soruşturmayı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma sonunda Musa Orhan'a, intihara neden olmak suçundan dava açılabilir. Musa Orhan'ın 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

MAHKEMENİN TAHLİYE GEREKÇESİ

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hukuki ve vicdani kanaatle alındığını belirttiği Musa Orhan'ın tahliye kararında özetle şu gerekçeleri sıraladı:

Mağdur 24 Haziran'da ikâmetini terk ettikten sonra Kurtalan'da bir gece, Siirt'teki bir otelde de 3 gece kaldı. Ardından sanık ile birlikte kaldıkları ikâmete geçti. Rızaya dayalı cinsel yönden yakınlaşma mağdurun ifadelerine de yansıdı. Rıza dışı gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı eyleminden sonra, rızaya dayalı olarak yeniden cinsel birlikteliklerde bulunulması olağan yaşam koşulları ile bağdaşmıyor.

Olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen mağdurun, intihar girişiminde bulunmadan önce yazdığı iddia edilen mektubunda geçen bir kısım isnatlar, mağdurun daha önce vermiş olduğu ifadesi ile bariz zıtlıklar barındırıyor.

Sanığın eylem öncesinde mağdura yapmış olduğu iddia edilen evlenme vaadi, doktrin ve yargısal kararlara göre mağdurun fiile karşı koymasını ortadan kaldıracak nitelikte bir hile olarak kabul edilmiyor.

Sanığın mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia olunan cinsel eylemlerini cebir ve tehdit kullanarak veya mağdurun iradesini fesada uğratacak sair diğer davranışlarla gerçekleştirdiğine ve dolayısıyla üzerine atılı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğine dair dosya kapsamında yer alan deliller, tutuklama kararı verilebilmesi yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterecek boyuta ulaşmıyor.

Hakkında çıkartılan yakalama emri üzerine kolluk birimine kendiliğinden gelerek teslim olan sanığın kaçacağı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme veya tanıklar üzerinde baskı eylemlerinde bulunacağı yönünde dosya içerisinde herhangi bir emare bulunmuyor.