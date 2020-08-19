Son dakika: 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne yol açan Musa Orhan bugün teslim oldu. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm delillerin toplandığını titizlikle incelendiğini ve Musa Orhan'ın Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ifade etti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa Orhan tutuklandı.