19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

Son dakika haberleri... Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Son dakika: 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan tutuklandı

İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne yol açan Musa Orhan bugün teslim oldu. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm delillerin toplandığını titizlikle incelendiğini ve Musa Orhan'ın Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ifade etti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa Orhan tutuklandı.

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