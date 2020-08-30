30 Ağustos 2020, Pazar
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CHP buna da sahip çıkacak mı? DHKP-C orman yaktı

Başta olmak üzere, bazı barolar DHKP-C'li isimlere sahip çıkmak için, ülke değerlerini ayaklar altına alıyor. Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hapis yatarken ölüm orucu tutan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ebru Timtik için yasa giren CHP'li isimler, skandal paylaşımlarda bulunmuştu. CHP'nin her fırsatta sahip çıktığı DHKP-C'li isimler, İstanbul Maltepe'de orman yaktı. Maltepe’deki yangın 3 helikopter ve 1 uçakla söndürüldükten sonra kundakçı S.U. gözaltına alındı. Karakola götürülen S.U.’nun DHKP-C ve PKK bağlantısı çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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CHP buna da sahip çıkacak mı? DHKP-C orman yaktı

Maltepe'deki ormanlık alanda çıkan yangının faili yakalandı. Önceki gün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla 3 saatte söndürüldü. Yangın ihbarının ardından harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman çevresinde geniş çaplı çalışma başlattı. Orman etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletle ormana giren ve yangın başladıktan hemen sonra çıkan bir şüpheliyi tespit etti.

YANICI SPREYLER BULUNDU
Çalışmayı derinleştiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.U. olduğunu belirledi. Motosikleti ile hareket halindeyken kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Motosikletteki kilitli kasada yanıcı ateş spreyleri ele geçirildi. Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin DHKP-C ve PKK ile bağlantıları tespit edildi. Tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 19 sabıkası bulunan S.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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