Atatürk'ün emir eri Hasan Naili Ünal vefatınden önce anlattı! İşte Büyük Taarruz’a ilham veren rüya

Yaşananları SABAH'a anlatan Emekli General Bulut Ömer Mimiroğlu'nun verdiği bilgiye göre Ünal ile Foça'da görev yaptığı sırada tanıştı. Ünal, Mimiroğlu'na Mustafa Kemal Paşa ile ilgili birçok anısını anlattı. Bunlardan birisi de işgal güçlerinin yurttan kovulmasındaki en önemli aşama olan Büyük Taarruz esnasında, Mustafa Kemal Paşa'nın gördüğü rüya oldu.

ATATÜRK TÜRK TARİHİNİ İYİ BİLİRDİ

Ünal, vefatından kısa süre önce tanıştığı Mimiroğlu'na, Büyük Taarruz öncesinde yaşananları şöyle anlattı: Atatürk, Afyon Kocatepe'deki karargâhta gece geç saatte uyanarak bana seslendi. Çay demlememi ve komutanlara haber vermemi istedi. Komutanlar kısa süre içinde Atatürk'ün çadırına geldi ve çok uzun sürmeyen bir toplantı yaptı.