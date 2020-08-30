30 Ağustos 2020, Pazar
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

'de yaşanan gelişmeler diplomasi trafiğini de artırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

GÜNDEM DOĞU AKDENİZ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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