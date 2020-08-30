KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK burs, kredi ve yurt başvuruları şartları neler, kimler başvurabilir?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları şartları neler, kimler başvurabilir? Üniversite tercih sürecinin sonlanmasının ardından artık öğrenciler gözlerini KYK başvurularına çevirdi. Devlet tarafından öğrenciler yurt, kredi ve burs imkanları sağlanıyor. Ailelerinden uzak yaşayan öğrenciler konaklamak için devletin sağladığı imkanlardan yararlanabiliyor. Durum böyle olunca KYK burs, yurt ve kredi başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK burs, kredi ve yurt başvuruları şartları neler, kimler başvurabilir? Merak edilen detaylar haberimizde...
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK burs, kredi ve yurt başvuruları şartları neler, kimler başvurabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Devlet üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve yurt imkanı sağlıyor. Öğrenciler başvuru süreci sonrasında sonuçlar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK burs, kredi ve yurt başvuruları şartları neler, kimler başvurabilir? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020-2021 KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvuru süreci ile KYK burs ve kredi ücreti gibi bilgiler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Hâl böyle olunca da yurt, kredi ve burs başvurusu hakkındaki sorgulamalar yoğunluk kazandı.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,
3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.
5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
KYK BURSU NEDİR?
T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanabilecek öğrenciler,
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları neler, kimler başvurabilir ve alabilir?
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
KİMLER KREDİ HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.