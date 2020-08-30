Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;



"DÜŞMANLARIMIZA HODRİ MEYDAN DİYORUZ"



Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.



Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.





Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.



(Doğu Akdeniz'de gerilim) Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz



Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.



