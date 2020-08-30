Son dakika: 30 Ağustos'a özel iki dev açılış! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin kanıtıdır. Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak 30 Ağustos'a da öyle sahip çıkıyoruz. Tarihimizin bir bölümünün arkasına sığınarak diğerlerini kötüleyenler bu ülke ile bağını kopartmış zavallılardır. Türkiye Cumhuriyeti kurduğumuz en son devletimizdir.

Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir.

Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.