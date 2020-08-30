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Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

çöktü mü, neden girilmiyor? tarihinde vatandaşlar Twitter adreslerine girişte sıkıntı yaşıyor. Twitter'da yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar internetti çöktü mü, neden açılmıyor gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, , neden girilmiyor? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor?

çöktü mü, neden girilmiyor? ? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde yaşanan erişim sıkıntısının nedeni kullanıcılar tarafından merak ediliyor. tarihinde saat 13:00 itibariyle Twitter'da yaşanan sorun devam ediyor. Peki, , neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

İNTERNET Mİ ÇÖKTÜ? BAZI UYGULAMALARA GİRİLMİYOR

'de Twitter ve 'ta erişim problemleri yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu uygulamalar ve oyunlara girmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. ve erişim yokken Twitter ve Whatsapp'ta 30 Ağustos 2020 Pazar günü bir gelip bir gidiyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ NE OLDU?

İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

30 Ağustos tarihinde Twitter'a giremeyen kullanıcılar Twitter çöktü mü sorusunun cevabını ararken konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmaması sonrasında bekleyiş devam ediyor.

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