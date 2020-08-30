Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde yaşanan erişim sıkıntısının nedeni kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos tarihinde saat 13:00 itibariyle Twitter'da yaşanan sorun devam ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Twitter neden açılmıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

İNTERNET Mİ ÇÖKTÜ? BAZI UYGULAMALARA GİRİLMİYOR

Türkiye'de Twitter ve Whatsapp'ta erişim problemleri yaşanıyor. En çok merak edilen İnternet neden yavaş sorusu uygulamalar ve oyunlara girmemesi sebebiyle dikkat çekiyor. Google ve Youtube erişim yokken Twitter ve Whatsapp'ta 30 Ağustos 2020 Pazar günü bir gelip bir gidiyor.