Galata Köprüsünde dikkat çeken sergi: "Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor"

Serginin, bu zaferlerin, toprağı vatan kılanların unutulmaması ve milletçe bu coşkunun yaşanması için hazırlandığını vurgulayan Yıldız, sergideki fotoğrafların altına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta bu zaferi anlattığı bölümleri koyduklarını söyledi.

Yıldız, "Buradan geçen misafirlerimize bir kartpostal vermek suretiyle bir hatıra sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yıldız, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerine kartpostal hediye ederek, sergiye katılımlarından dolayı şükranlarını sundu.