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Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında 'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." ifadelerine yer verildi.

Türk Yıldızları Akrobasi Timinden Büyük Taarruzun 98inci yılında gövde gösterisi TÜRK YILDIZLARI AKROBASİ TİMİ'NDEN BÜYÜK TAARRUZUN 98'İNCİ YILINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.



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