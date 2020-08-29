Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki skandal sözlerine sert tepki

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandı. Bu habere sevinenlerin olduğunu gören Hatipoğlu açıklama yaparak hakkında kötü yorum yapanlara "Din düşmanı" dedi. Ünlü ilahiyatçının bu tepkisine Gökhan Özoğuz'dan tepki gecikmedi.

"DİN DÜŞMANLIĞI VE NEFRET SİZİ BU KADAR KÖR MÜ ETTİ?"

Virüse yakalanan Hatipoğlu, haberlerin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'U RAHATSIZ ETTİ

Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinin bir kısmı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gündemle alakalı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."

HATİPOĞLU POLEMİĞE GİRMEDİ

Gökhan Özoğuz'a yanıt verip polemiğe girmek istemeyen Nihat Hatipoğlu da yaptığı son paylaşımda dualarıyla kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu satırlara yer verdi: "Dostlarım, inşallah sıkıntıyı aşacağım, dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek grubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı 7'den 77'ye... Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyonlarcasını Allah size saysın. Amin."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Özoğuz'un Hatipoğlu için "Yüzde 75 sevmiyor" demesi sosyal medyada tepki çekti. İşte Hatipoğlu için gelen bazı yorumlar...