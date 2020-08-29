29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ağrı'dan acı haber! PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre 'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2  şehit oldu. 'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika: Ağrı'dan acı haber! PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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