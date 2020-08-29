Son gelişmeler: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

MEB'den okulların açılması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde okulların ilk etapta uzaktan eğitim daha sonra yüz yüze eğitim ile açılacağı duyurulmuştu. Koronavirüs günlük vaka sayısında görülün artış nedeniyle okulların ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim ile açılacak.

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna ise "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız" yanıtını verdi.