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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika... 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile okulların açılacağını duyuran Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 21 Eylül'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 11:26
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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Son dakika... 21 Eylül'de hangi sınıflar eğitime başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile başlayacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk, yeni dönem ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından 21 Eylül'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

21 EYLÜL'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK? 1. 5. 8. VE 12. SINIFLAR...

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını bildirdi. Henüz hangi sınıfların eğitime başlayacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde eğitime başlayacak sınıfların duyurulması bekleniyor.

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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

OKULLAR ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk, okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız" yanıtını verdi.

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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle.

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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.