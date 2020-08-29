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MEB açıklamaları: 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Son dakika... 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile okulların açılacağını duyuran Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 21 Eylül'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.08.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 11:26
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