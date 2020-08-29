MEB son dakika: Özel okullar indirim yapacak mı? 2020-2021 Özel okul fiyatları düşecek mi? Bakan Selçuk açıkladı
Son dakika... Özel okullar indirim yapacak mı? Veliler, özel okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyordu. Uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bakan Selçuk, özel okullar ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, özel okullar indirim yapacak mı? 2020-2021 özel okul fiyatları düşecek mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika... Özel okul fiyatları düşecek mi? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için yüksek fiyat isteyen özel okullar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası dört ay boyunca uzaktan eğitim yapıp yemek ve servis ücreti alan özel okulların bu paraları iade edip etmeyeceği de merak ediliyor. Veliler, özel okullardaki fiyat artışı ve ücret iadesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyor. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, özel okullar indirim yapacak mı? 2020-2021 Özel okul fiyatları düşecek mi? İşte cevaplar...
ÖZEL OKULLAR İNDİRİM YAPACAK MI?
Özel okullarda indirime yönelik soruya cevap veren Bakan Selçuk, "Özel okullar velilerin taleplerini dikkate almalı" dedi.
ÜCRET İADE EDİLMİYOR, İNDİRİME DE YANAŞMIYORLAR
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı özel okullar bu yıl zamlı fiyatlardan geri adım atmazken geçen yıl vermedikleri hizmetin parasını da iade etmiyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının son döneminde pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim verilmesi sonrası özellikle yemek ve servis ücretlerini peşin toplayan özel okulların bu paraları iade etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılın paralarını ödemeyen özel okullar bu yıl için de zamlı tarife uygulamaktan geri durmuyor. Gazetemizin telefonlarını kilitleyen veliler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Verilmeyen hizmetin parasını toplardılar. Şimdi de kimseyle muhatap olmuyorlar" dediler. İşte velilerin mesajları: *Geçtiğimiz yıl tüm senenin servis parasını peşin verdim. Oysa son 4 ay servis kullanmadık. Yakılmayan benzinin, çalışmayan personelin parasını aldılar. *Okul kaydında yemek, gibi ek ücretler de ödedik. Ancak uzaktan eğitimde evdeki interneti de biz ödedik. Bu yemek paralarını vermediler. Bu sene de yüksek fiyat istiyorlar.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
Uzmanlar verilmeyen hizmetin parasının alınamayacağını bu paraları vermeyen okullar için Tüketici Hakem heyetlerine başvurulabileceğini belirterek, "Başvuru e-devlet üzerinden yapılıyor." dedi.