Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün #AşureGünü
Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.
Bugün bir de #HüzünGünü...
Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."