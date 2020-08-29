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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı

Son dakika haberi...  Berat Albayrak, sosyal medya hesabından  ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muharrem Ayı ve Aşure Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün #AşureGünü

Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun.

Bugün bir de #HüzünGünü...

Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum."

Muharrem ayı ve Aşure Günü neden önemli? Aşure günü hangi ibadetler yapılır? MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ? AŞURE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Emine Erdoğandan Aşure Günü paylaşımı EMİNE ERDOĞAN'DAN AŞURE GÜNÜ PAYLAŞIMI

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