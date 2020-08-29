Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Hemen hemen her ülkede görülen koronavirüs en çok ABD'yi vururken Türkiye salgını ilk günden bu yana kontrol altında tuttu.

Gerek koronavirüsün ilk çıktığı anda alınan tedbirler gerekse salgının ülkeye girişinden itibaren uygulanan tedavi yöntemleri dünyanı dikkatini çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de vaka tablosunu paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.