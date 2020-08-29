29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: IRAK'IN KUZEYİNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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