28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MEB'den "Yüz yüze eğitim duyurusu" haberine yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika: MEB'den "Yüz yüze eğitim duyurusu" haberine yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Habertürk televizyonu, “’den yüz yüze eğitim duyurusu” başlığıyla son dakika açıklaması geçti. Açıklamaya göre "8. ve 12. sınıflar 'de yüz yüze eğitime başlayacak. 21 Eylül'den sonra ise tüm kademelerin açılması bekleniyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak." denildi. Haber sonrası Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
ABONE OL
Son dakika: MEB'den Yüz yüze eğitim duyurusu haberine yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

İşte Habertürk'ün servis ettiği o haber:

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

21 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILIYOR
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Açıklamaya göre 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. 21 Eylül'den sonra ise tüm kademelerin açılması bekleniyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Selçuk, "Okullarımızın kapısını güvenle açmak için aralıksız çalıştığımız bir haftayı daha geride bıraktık. Öğretmenlerimizi, hijyen çalışmalarıyla ilgili kısa mesajla bilgilendirdik, Bakanlığımızla ilgili soruları yanıtlayacak Meb Asistan'ı tanıttık." sözleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 21 Eylülde mi açılacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB SON DAKİKA: OKULLAR ERTELENDİ Mİ? 21 EYLÜL'DE Mİ AÇILACAK? 2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB açıkladı! Uzaktan eğitim dönemi nasıl olacak? İşte yol haritası... MEB AÇIKLADI! UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ NASIL OLACAK? İŞTE YOL HARİTASI...
MEB son dakika: Okul servis ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir okul servis fiyatları kaç TL oldu? MEB SON DAKİKA: OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OKUL SERVİS FİYATLARI KAÇ TL OLDU?
Son dakika: MEB açıkladı: O öğrencilere uzaktan eğitim imkanı SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI: O ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM İMKANI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA