MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar ertelendi mi? Koronavirü salgını sonrası okulların ne zaman açılacağı konusunda meraklı bekleyiş başlamıştı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren öğrencilerin sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemim başlayacağı tarihi duyurmuştu. Günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, okullar ertelendi mi? 21 Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile açılacak. Şu anda okulların ertelenmesi konusunda bir açıklama bulunmuyor.