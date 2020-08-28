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Son dakika: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi! Milli Savunma Bakanlığı böyle duyurdu

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, " SANCAKTAR ile katılan 3’üncü , 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile ’de deniz eğitimleri icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi! Milli Savunma Bakanlığı böyle duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ile Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" denildi.

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