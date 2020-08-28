Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları ayın kaçında? 2020-2021 üniversiteler yüz yüze eğitim mi verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri ve YKS tercih sonuçlarında yeni üniversiteli olan çiceği burnunda öğrenciler, YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları ayın kaçında? 2020-2021 üniversiteler yüz yüze eğitim mi verecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK 2020

2020 yılı üniversiteleri açılacağı tarihe ilişkin YÖK Başkanı Yekta Sara'ın yaptığı açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı." dedi.