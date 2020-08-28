Son dakika haberi | MEB duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı. Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.
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SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı.
Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.
İLKATAMA.MEB.GOV.TR: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI! 2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİH
Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr'den açıklanacak.