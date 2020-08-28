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CHP'li İmamoğlu'nun gerçek dışı iddialarına Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan net yanıt: Yemeğe gelseydiniz ağırlardık

'li Başkanı ’nun ’i ziyareti sırasında Başakşehir ’in kapılarının yüzüne kapandığı yönündeki iddiasına, Başakşehir Belediye Başkanı ’ndan cevap geldi. Başkan Kartoğlu, “Keşke sorsaydı da personelimizin öğle yemeği için belediye binamıza geldiğini öğrenseydi. Birlikte yemek yerdik.” dedi.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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CHP'li İmamoğlu'nun gerçek dışı iddialarına Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan net yanıt: Yemeğe gelseydiniz ağırlardık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ziyareti sırasında Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Aktivite Merkezi BAKMER'in kapılarının yüzüne kapatıldığını iddia etti. Bu asılsız iddia, sosyal medyada servis edilen bir videoda İmamoğlu tarafından dillendirildi. İmamoğlu'nun gerçeği yansıtmayan sözlerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya üzerinden cevap verdi.



"YEMEĞE GELSEYDİNİZ AĞIRLARDIK"

Başkan Kartoğlu, İBB Başkanı'nın asılsız sözlerine, sosyal medya platformu üzerinden şu sözlerle cevap verdi;

"İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'nerede bu insanlar?' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile yemek yerdik."

İmamoğlu yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi! Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu isyan etti İMAMOĞLU YEMEĞE GİDEN ÇALIŞANLARI HEDEF GÖSTERDİ! BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU İSYAN ETTİ

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