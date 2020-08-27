27 Ağustos 2020, Perşembe
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile seçme kararı 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

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