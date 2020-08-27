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İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, 'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi." denildi.

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