27 Ağustos 2020, Perşembe
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Türkiye Bangladeş Donanması için yardım eli uzattı

, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından limanda zarar gören gemi için yardım elini uzattı. tarafından yapılan açıklamada, ait geminin onarımı için intikal işlemlerinin başladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Türkiye Bangladeş Donanması için yardım eli uzattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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