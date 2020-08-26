Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya'da şehidinin ailesine taziye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından, tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma er Şengil ve Hakkari'de bir üs bölgesinde alarm tatbikatı esnasında kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.