26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya'da şehidinin ailesine taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, 'deki kaza sonrası hastanede şehit düşen er Cihat Şengil ve 'de şehit olan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya'da şehidinin ailesine taziye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından, tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma er Şengil ve Hakkari'de bir üs bölgesinde alarm tatbikatı esnasında kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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