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Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi | Bölgeden ilk görüntüler

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Giriş: 26.08.2020 17:45
Güncelleme:26.08.2020 17:46
Türk Deniz Kuvvetleri, müttefik deniz kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam ediyor. Son olarak, ABD ile yapılan eğitimi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İşte tatbikattan ilk görüntüler...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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