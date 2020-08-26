26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Gaziantep'te koronavirüs yasaklarını çiğneyen 2 bin 51 kişiye ceza

'te yeni tip tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal kuralı ve kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Gaziantep'te koronavirüs yasaklarını çiğneyen 2 bin 51 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

İKİ BİN KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

İŞ YERLERİNE DE YAPTIRIM

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 406 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.

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