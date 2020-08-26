26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Moldova'ya gidiyor

Son dakika haberine göre , Türkiye- Moldova Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin alt mekanizması Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Kişinev'de gerçekleştirilecek ilk toplantısı için 26- 27 Ağustos'ta Moldova'ya gidecek.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Moldova'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, bu ziyaret vesilesiyle Gagauz Özerk Yeri'ndeki Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapması, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi, Moldovalı mevkidaşı Bakan Oleg Tulea ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın ülkede bulunan iş insanlarımızla bir araya gelmesi de öngörülmektedir" denildi.

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