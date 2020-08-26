Oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı!

'ESARETTEN KURTULDUM'

Umudu ve yaşamayı tercih eden ve örgütten silahları ile kaçan D.A. için de artık herşey çok değişti. O da şöyle mesajını verdi: "Esaretten kurtuldum artık ve bugün benim yeniden doğduğum gündür. Hayata yeniden başladım. Güvenlik güçlerini hep düşman olarak görüyordum, çünkü terör örgütü bize bunu hep böyle anlattı, beynimizi yıkadı. Ama, şu yaşadıklarım, benim durumumda olan herkese ders olsun. Gördüğüm muamele karşısında bütün fikirlerim değişti. Benim annem yıllarca çok gözyaşı döktü. Bundan sonra, başka annelerin daha fazla gözyaşı dökmemesi için elimden ne geliyorsa, yapmaya hazırım."