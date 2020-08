Oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı!

ÜÇ KİŞİ DÖNDÜLER

Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A'nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar. Terörist D.A, Jandarma güçlerine teslim olurken; İHA'lar da an be an bu anları görüntülemeye devam etti.