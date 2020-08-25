Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile turizm, Doğu Akdeniz ve Libya hakkında konuştuklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Mas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

"BU FAALİYETLER İÇİN SABIRLA BEKLEDİK"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik.

"YUNANİSTAN KENDİNİ RİSKE ATMASIN"

"Gerek Maas'a gerekse Şansölye Merkel'e bu samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Borrell'e de sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Yunanistan ve Rum kesimin saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmışlardır. Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Yunanistan'a bir tavsiyemiz var. Şımarıklıklardan vazgeçin. Başkalarının dolduruşlarına gelerek kendinizi riske atmayın."