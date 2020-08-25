Başkan Erdoğan Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'a giden Başkan Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bitlis'teki bölge valileriyle toplantı yaptı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı.