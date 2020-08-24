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Yalıkavak'ta içler acısı görüntü! AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen isyan etti: İçimiz kan ağlıyor

Bodrum İlçe Başkanı , Cumhurbaşkanlığı’nca bir süre önce ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Yalıkavak Küdür Mevkii’nde Büyükşehir arıtma tesisinden denize akan tonlarca pis atık suyu görüntüledi. Gökmen, “Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum” dedi. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Yalıkavak'ta içler acısı görüntü! AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen isyan etti: İçimiz kan ağlıyor

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Küdür Yarımadası'nda denizden inceleme yaptı.

Yalıkavakta içler acısı görüntü! YALIKAVAK'TA İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ!

Gökmen incelemesinde, Yalıkavak'ta bulunan arıtma tesisinden tonlarca pis suyun direkt denize akıtıldığını tespit etti. Kan donduran görüntü ve fotoğraflarda kıyıdan denize akan suyun akışı, yaratmış olduğu pislik ve denize karışması çok net görülüyor.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen isyan etti: İçimiz kan ağlıyor AK PARTİ BODRUM İLÇE BAŞKANI OSMAN GÖKMEN İSYAN ETTİ: İÇİMİZ KAN AĞLIYOR

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılan arıtma tesisinden akan pis suyu göz yaşlarıyla görüntülediğini belirten Osman Gökmen; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizlerde her an takipçisi olacağız" dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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