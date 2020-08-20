CHP yönetimindeki Bodrum’da sular yine denize aktı! Vatandaş belediyeye isyan etti





Turizmin merkezi Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde ana isale hattındaki patlama meydana gelmiş, Bodrum 36 saat boyunca su kesintisinin yaşamıştı.

Şimdi ise yine Bodrum Akyarlar'da su borusunda patlama oldu. Patlama sonrası tonlarca litre su adeta şelale gibi yollardan denize aktı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülenirken vatandaş Bodrum Belediyesi yetkililerine sitem etti.



