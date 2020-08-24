Algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi! CHP'li İBB'den Kanal İstanbul için skandal anket
CHP'li İBB resmi internet sitesi üzerinden algı operasyonlarına başladı! Kanal İstanbul ile ilgili yayınladığı ankette katılımcıların algısını yönetmeye yönelik soru ve cevaplar okuyanları şaşırttı. Kanal İstanbul üzerinden algı yapan İBB'nin amacının kamuoyunu yanıltarak anket üzerinden kamuoyunu Kanal İstanbul üzerinde olumsuz düşünceye yönlendirmek olduğu değerlendiriliyor.
CHP'li İBB resmi internet sitesi üzerinden sözde Kanal İstanbul ile ilgili bir anket yayınladı. Soruları ve cevap şıklarıyla katılımcıların algısını yönetmeye yönelik anket, okuyanları şaşırttı.
Kanal İstanbul üzerinden algı yapan İBB'nin amacının kamuoyunu yanıltarak anket üzerinden kamuoyunu Kanal İstanbul üzerinde olumsuz düşünceye yönlendirmek olduğu değerlendiriliyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesiyle ilgili algı dolu 6 soruluk bir anketi resmi internet sitesi üzerinden oylamaya açtı. Anketi okuyanlar hayrete düştü. Çünkü neredeyse tüm sorular katılımcılar üzerinde Kanal İstanbul ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya yönelikti.
Sorularla İstanbullular'ı etkilemeye ve Kanal İstanbul üzerinden algı yaparak kamuoyu ile baskıyı amaçlayan CHP'li İBB'nin cevapları tamamen negatif düşünce üzerine...
Sorulara Kanal İstanbul projesini destekler nitelikte tek şık koyan İBB, diğer tüm şıklarda Kanal İstanbul Projesi'ni kötülüyor
İşte algı dolu ankette bulunan sorular:
1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?
3- Sizce Kanal İstanbul'un yapılması, İstanbul'un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?
4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
5- Sizce Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?
6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?