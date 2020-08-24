Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükellefleri hakkında açıklama
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketi hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak alınan kararı, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketi hakkında resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ
Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgeye desteklerin açıklanmasının ardından Bakan Albayrak'da müjdeyi verdi.
Hazine ve MaliyeBakanı Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ! Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."