Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükellefleri hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketi hakkında resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgeye desteklerin açıklanmasının ardından Bakan Albayrak'da müjdeyi verdi.

Hazine ve MaliyeBakanı Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ! Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."