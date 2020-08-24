Geri sayım başladı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavı 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin düzenlediği ALES sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınava girenler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sonuçları için geri sayım sürüyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girenler sonuçları bekliyorlar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
ALES/1 sınavının sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.