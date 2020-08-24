Eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu 2020 atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özür grubu atama başvuru ve tercih işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihler için yapıldı. Yayınlanan duyuruda tercih başvuru tarihinin 24 Ağustos saat 17:00 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Peki, Eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu 2020 atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi öğretmenlerin eğitim kurumu tercih başvuruları (İkinci Aşama) 24.08.2020 Pazartesi saat 17.00'ye kadar uzatılmış olup başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince aynı gün saat 18.00'e kadar onaylanması gerekmektedir.

Özür grubu atama sonuçları için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.