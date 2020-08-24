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Haberler Galeri meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 2. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 17-21 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil başvurusunda bulunan öğrenciler, tercih yaptıkları liselerin sonuçlarını araştırıyordu. Boş kalan kontenjanlara yapılan tercihlerin bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenmişti. 2020 LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meb.gov.tr ile LGS 2. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:05
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meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirmeye esas nakil başvurularının 2 dönem halinde yapılacağını duyurmuştu. 2020 yılının üçüncü ve son tercihleri 17-21 Ağustos'ta alındı. LGS 2. nakil sonuçları meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sonuçları konusunda merak edilenleri yazımızda derledik. Peki LGS 2. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

3'üncü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 21 Ağustos 2020 tarihinde sona erdi. LGS 2. nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 24 Ağustos'ta erişime açıldı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

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meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

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meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.