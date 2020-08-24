MEB son dakika: LGS 2. nakil sonucu okulum neresi? 2020 LGS 3. tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?
Son dakika... LGS 2. nakil sonucu okulum neresi? 2020 LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler için 2. nakil tercihleri alındı. 17-21 Ağustos tarihlerinde tercih yapan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyordu. MEB'in takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, LGS 2. nakil sonucu okulum neresi? 2020 LGS 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... 2020 LGS 2. nakil sonucu okulum neresi? LGS 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS 2. nakil tercihleri 17-21 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Boş kontenjanlara tercih yapan öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. MEB'in takvimine göre, LGS 2. nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta açıklanacağı bildirilmişti. Eğitimde yeni dönemin başlamasına kısa süre kala öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, LGS 2. nakil sonucu okulum neresi? 2020 LGS 3. tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte cevaplar...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarına MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRMELER
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.