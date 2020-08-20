20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Son dakika haberine göre; ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken ’ın, ’yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Biden’ın, FETÖ’nün ’deki çatı örgütlerinden yöneticisi ’la ilişkisi bulunuyor. Altun’un FETÖ ile Biden arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefete destek vererek iktidarı değiştirme planıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken, Biden'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan bağı da gün yüzüne çıkıyor. Biden'ın, 2012'de organize ettiği noel resepsiyonuna ABD'deki Türkler'den sadece FETÖ ABD İmamı Faruk Taban ve FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nu davet etmişti. Biden'ın bu ikilinin yanı sıra FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynayan Kemal Öksüz'le fotoğrafı bulunuyor.

Biden'ın FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını yürüten Mahmut Altun'la da yakın ilişkisi bulunuyor. Altun'un Biden ile FETÖ arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor. Altun'un, başkanlığını yaptığı örgüt Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunuyor. Altun, FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alıyor ve Pasifik Enstitüsü üzerinden FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan lobicilik faaliyetlerini yürütüyor. FBI, Pasifik Enstitüsüne 2016'da "Toplum Liderliği Ödülü" (DCLA) vermişti. FETÖ'nün FBI İmamı olan Bilal Ekşili'nin yanı sıra Cemil Teber, Faruk Taban, Süleyman Turhanoğulları ve Özkur Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle fotoğrafı bulunan Altun'un, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'yla da bağlantısı var.

Sabah

CHP’li Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mı? İkisi de darbe çığırtkanlığı yaptı CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU'NUN KILAVUZU BİDEN MI? İKİSİ DE DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTI
FETÖcülerin konuşmalarında ortaya çıktı! Biden 15 Temmuzu biliyordu... FETÖ'CÜLERİN KONUŞMALARINDA ORTAYA ÇIKTI! BİDEN 15 TEMMUZ'U BİLİYORDU...
İşte Joe Biden’ın FETÖ’cü dostları! İŞTE JOE BİDEN'IN FETÖ'CÜ DOSTLARI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA