Son dakika: Giresun'da şehit olan asker sayısı 2 oldu

Giresun'daki sel felaketinde 2 asker şehit oldu, can kaybının ise 6'ya yükseldiği bildirildi.

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

17 BİNA YIKILDI, 361 BİNA HASAR GÖRDÜ

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum da 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinin selden en çok etkilenen 3 ilçe olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi tüm bakanlıklar seferber oldular ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada da tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem altyapı hem üstyapı imalatlarımızın hasar tespitlerini yapmak amacıyla şu anda 45 ekibimiz sahada. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık, 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı olmak toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tabii hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

5 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yaraların sarılmasıyla ilgili olarak ise "Tabii ki yaraları sarmaya yetmez ama böyle bir dönemde bir miktar yaraya merhem olması maksadıyla da ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik. Bunu da şartlarımızı zorlayarak ama bölgenin de içinde olduğu konumu görerek 5 milyon lira özellikle bölge köylülerine hasarları karşılığında ödeme yapılmasına ORKÖY desteği kapsamında karar verdik." ifadesini kullandı.

Geçmiş günlerde Ordu'da Boloman Havzası Projesi'ni açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir proje ama bugün özelinde de şu çalışmayı da yaptık ve talimatını da verdim. Bu havza projesinde komşu havzalarla beraber genişletiyoruz. Yani Aksu, Harşit ve Yağlıdere havzaları dahil olmak üzere Bolaman Havzası Projesi'ni genişletiyoruz. Bolaman Havzası Projesi de önemli bir kısmı taşkın koruma ve kırsal kalkınmayla ilgili bir proje. Özellikle bu bölgede bu afatı yaşadıktan sonra bu projenin dışında tutulmasını doğru bulmadık. Bunu da değerlendirdik. Doğankent Belediye Başkanımız bana yaklaşık bu olaydan iki ay önce gelmişti ve bu olaya da engel olabilecek çalışma istemişti. Biz kendisine sözümüzü iki ay önce verdik ve ihale hazırlıklarımızı da yapmıştık. 5 milyon lira da ödenek hazırlamıştık. Bunu da hızlı bir şekilde tamamlamak için şimdi bu ödeneği 10 milyon liraya çıkardık. Doğankent'te de bir daha taşkın yaşanmamasını sağlamak maksadıyla DSİ olarak ihalemize çıkacağız."