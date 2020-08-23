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Giresun'da korkunç görüntü! İşte kayıp jandarmaların kaza yaptığı o nokta...

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Giriş: 23.08.2020 14:57
Güncelleme:23.08.2020 15:55
Giresun'da gece yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, 5 jandarma personelinin kaybolduğu kazanın yaşandığı noktaya gitti. 1 askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin ise kaybolduğu o talihsiz kaza nasıl yaşandı? Kayıp askerler bulundu mu? Mahmut Erdoğan kazanın yaşandığı bölgeden son gelişmeleri anlattı.

Giresun'da gece yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

5 jandarma personelini taşıyan araç selin etkisiyle adeta ortadan ikiye ayrılan yolda açılan büyük çukura düştü.

Askeri araç sel sularının etkisiyle yükselen dere sularında sürüklendi ve acı haber gündüz geldi. Yaşanan kaza sonrası şehit olan 1 askerimizin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kayıp askeri ise arama çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisi geldi.

Peki o kaza nasıl yaşandı? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan kazanın yaşandığı bölgeden son gelişmeleri anlattı.

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