Zonguldak'ta aranan Kolombiya bandıralı gemi kokain bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından Kilimli ilçesindeki limanda bekleyen Kolombiya bandıralı kömür yüklü gemide arama yapıldı.

Polis ve Gümrükler Muhafaza ekipleri gemi içinde arama yaparken dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT timi de gemi dışında arama yaptı.

Arama sırasında geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 30 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.