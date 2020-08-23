Giresun'daki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı! Tek tek helikopterlerle kurtarıldılar

Giresun'daki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sel nedeniyle mahsur kalan 14 kişi sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı.

Görüntüleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde karadan ulaşımın sağlanamadığı bir noktaya ulaşan sahil güvenlik helikopteriyle vatandaşların kurtarılması yer alıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası 2 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik dalış timi görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ''Şu ana kadar yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde sahil güvenlik helikopterleri tarafından 14 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edilmeleri sağlanmıştır" denildi.