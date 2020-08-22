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Son dakika: CHP'de doğalgaz sessizliği! AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar var

Sözcüsü Ömer Çelik, ''Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun'' dedi.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: CHP'de doğalgaz sessizliği! AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasıyla ilgili Twitter'dan yeni bir mesaj paylaştı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.'

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Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir.

Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir."

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