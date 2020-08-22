Türkiye enerjide yüzünü yerli ve milli atılımlara çevirmenin meyvelerini toplamaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile alınan sondaj gemileri ilk büyük keşfini gerçekleştirdi. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi. Müjdeyi Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndan duyurdu. Dünyada geniş yankı uyandıran bu keşif, muhalefette ise hazımsızlık yaptı. Müjde açıklanmadan kısa bir süre önce CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, doğal gaz keşfinin Türkiye'ye faydası olmadığını söyledi. Böke'nin sözleri tepki çekerken, müjdenin ardından bu kez CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan bu kadarına da 'pes' dedirtecek bir açıklama geldi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile konu hakkında görüş bildirmek yasaklanırken, İYİ Parti'de böyle bir durum şimdilik söz konusu değil.

SELİN SAYEK BÖKE: DOĞAL GAZIN HALKA FAYDASI YOK

CHP'de Genel Sekreterlik koltuğuna oturan Selin Sayek Böke, tarihi keşfin müjdelenmesinden kısa bir süre önce Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Karalama ve itibarsızlaştırma furyasını başlatan Böke, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Böke'ye sosyal medyada tepki yağdı.

MÜJDEDEN SONRA ÇIRAY İTİBARSIZLAŞTIRMA GÖREVİNİ DEVRALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasının ardından Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili Aytun Çıray bayrağı devraldı. Çıray, Türkiye'nin eksen değiştirmesi için kapı aralayan doğal gaz keşfini küçümsedi, "320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğal gaz ile değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" dedi.